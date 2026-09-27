بمشاركة أكثر من 5 آلاف ناخب.. إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة «صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف عدا جامعة الأزهر»، برئاسة الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى لـ الأزهر رئيس مجلس إدارة الصندوق، مساء السبت، النتائج النهائية للانتخابات بعد انتهاء أعمال التصويت وفرز الأصوات وانعقاد الجمعية العامة بمقر مجمع معاهد مدينة نصر بالقاهرة.

مشاركة 5166 ناخبًا

وسجلت الانتخابات مشاركة 5166 ناخبًا، في إقبالٍ واسع جسد بوضوح ما يتمتع به العاملون بالأزهر الشريف من وعيٍ ومسؤوليةٍ بالغة، وحرصٍ مشهود على المشاركة في اختيار ممثليهم ومتابعة أعمال الصندوق.

أسماء الفائزين

وأسفرت النتائج النهائية للاقتراع عن فوز المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات عن الأقسام الستة، وهم الزملاء: فاز بمقعد القسم الأول «عبد الحكم محمد حسين» بحصوله على 2226 صوتًا، وعن القسم الثاني «أحمد إسماعيل مليجي إبراهيم» بـ1802 صوت، فيما فاز بمقعد القسم الثالث «هاني عبد الحميد محمد عبد المقصود» بـ1879 صوتًا.

كما فاز «مصطفى بسيوني مصطفى» بمقعد القسم الرابع بعد حصوله على 2924 صوتًا، وفاز «مصطفى يحيى رياض الشيخ» بمقعد القسم الخامس بـ2069 صوتًا، في حين فاز الدكتور «السيد أحمد الجنيدي أحمد» بمقعد القسم السادس بحصوله على 2889 صوتًا.

واختُتمت أعمال الجمعية العامة في تمام الساعة العاشرة مساءً؛ حيث أعلن الدكتور إسماعيل الحداد، اعتماد قرار الجمعية بالأغلبية المطلقة بفرز الصناديق كافّةً وإثبات النتائج رسميًّا، وإعلان فوز المرشحين بعضوية مجلس الإدارة الجديد.

وتأتي هذه الانتخابات استكمالًا لمسيرة «صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر الشريف»، الذي أُنشئ بموافقة المجلس الأعلى للأزهر في جلسته رقم 97 لسنة 1991م، وبقرار من فضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ جاد الحق علي جاد الحق؛ بهدف تأسيس وعاءٍ تأميني تكافلي يضمن مبالغ إضافية للعاملين عند انتهاء الخدمة أو الوفاة أو العجز، تعزيزًا لمنظومة الرعاية والحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.