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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر يهنئ الفائزين بانتخابات عمومية صندوق العاملين بالمجلس الأعلى للأزهر | صور

وكيل الأزهر يهنئ الفائزين في انتخابات صندوق العاملين
وكيل الأزهر يهنئ الفائزين في انتخابات صندوق العاملين
محمد شحتة

اختُتمت اليوم، أعمال الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالمجلس الأعلى للأزهر، وسط انتظام وحسن تنظيم، وأُجريت الانتخابات في أجواء اتسمت بالشفافية والنزاهة، بما يعكس ما يتمتع به العاملون بالأزهر الشريف من وعيٍ ومسؤولية، وحرصٍ على إنجاح مؤسساتهم.

وتقدم الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بخالص التهنئة إلى الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الصندوق، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم، والنهوض برسالة الصندوق في خدمة العاملين ورعاية مصالحهم، وتعزيز قيم التكافل والتعاون بينهم.

وأكد أن هذه المسؤولية تكليفٌ قبل أن تكون تشريفًا، وأن نجاحها الحقيقي يُقاس بما تقدمه من نفعٍ وخدمةٍ للعاملين، وأسأل المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يديم على الأزهر الشريف وأبنائه نعمة التآخي والتعاون والعمل المخلص.

وناقش اجتماع الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث جرى استعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأدائه الاستثماري، فضلًا عن الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية، ومناقشة الموضوعات المعروضة على الأعضاء وفق القواعد المنظمة.

وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني المجلس الأعلى للأزهر صندوق التكافل الاجتماعي خدمة العاملين الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الصندوق الجمعية العمومية

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