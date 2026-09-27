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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار خفيفة ورياح .. الأرصاد تعلن حالة الطقس الأيام القادمة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءاً من اليوم الأحد 27 سبتمبر وحتى الخميس 1 أكتوبر 2026، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطباً ليلاً على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة ومناطق الأمطار

وحذّرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحاً من الساعة 4 وحتى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن هناك فرصاً لسقوط أمطار خفيفة يومي الأحد 27 سبتمبر والإثنين 28 سبتمبر على مناطق من محافظات الساحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح أحياناً على أغلب الأنحاء مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل على بعض المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري اليوم الأحد 32 درجة للعظمى و34 للمحسوسة، وترتفع يوم الإثنين إلى 33 للعظمى و35 للمحسوسة، لتستقر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس عند 31 درجة للعظمى و33 درجة للمحسوسة.

أما السواحل الشمالية فتسجل يوم الأحد 31 درجة للعظمى و34 للمحسوسة، وتنخفض يوم الإثنين إلى 28 للعظمى و31 للمحسوسة، وتصل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس إلى 27 درجة للعظمى و30 للمحسوسة.

وفي شمال الصعيد، تسجل درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين 35 درجة للعظمى و37 للمحسوسة، وتنخفض يوم الثلاثاء إلى 33 للعظمى و35 للمحسوسة، وتسجل الأربعاء 33 للعظمى و37 للمحسوسة، والخميس 33 للعظمى و35 للمحسوسة.

الطقس الطقس غدا درجات الحرارة الطقس الأيام القادمة

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