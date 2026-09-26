أسعار اشتراكات BRT للطلاب 2026 .. تعرف على قيمة كل محطة

تتصدر أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور بالتزامن مع بدء تشغيل المرحلة الثانية من المشروع، حيث أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT تفاصيل أسعار اشتراكات الطلبة لعام 2026 وفقًا لعدد المحطات التي يستخدمها الطالب ومدة الاشتراك، والتي تشمل 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر، وتبدأ أسعار الاشتراكات من 350 جنيهًا وفق عدد المحطات ومدة الاشتراك المحددة، مع إتاحة أكثر من وسيلة لسداد قيمة الاشتراك واستخراجه بعد استكمال الإجراءات المطلوبة.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي محطات العين السخنة، المعادي، المقطم، الجزائر، الإمامين، الزهراء، البحر الأعظم، العمرانية، الطالبية، المريوطية، صن كابيتال، مع استمرار الاستعداد لتشغيل محطات إضافية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل معرفة أسعار اشتراكات الطلبة وخطوات استخراج الكارت من المعلومات الخدمية التي يبحث عنها الطلاب بالتزامن مع تشغيل المرحلة الثانية.

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ما أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT في 2026؟

حددت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي BRT أسعار اشتراكات الطلبة وفق عدد المحطات ومدة الاشتراك، وتشمل الاشتراكات مدد 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، وتختلف قيمة الاشتراك بحسب عدد المحطات التي يستخدمها الطالب خلال فترة الاشتراك.

وبالنسبة إلى اشتراك 4 محطات، تبلغ قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر 350 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة الاشتراك لمدة 6 أشهر 680 جنيهًا، وتصل قيمة الاشتراك لمدة 9 أشهر إلى 1010 جنيهات.

أما اشتراك 10 محطات، فتبلغ قيمته لمدة 3 أشهر 680 جنيهًا، ولمدة 6 أشهر 1340 جنيهًا، ولمدة 9 أشهر 2000 جنيه.

وبالنسبة إلى اشتراك 14 محطة، تبلغ قيمة الاشتراك لمدة 3 أشهر 1010 جنيهات، بينما تبلغ قيمة الاشتراك لمدة 6 أشهر 2000 جنيه، وتصل قيمة الاشتراك لمدة 9 أشهر إلى 2990 جنيهًا.

ويبلغ اشتراك 18 محطة 1250 جنيهًا لمدة 3 أشهر، و2450 جنيهًا لمدة 6 أشهر، و3650 جنيهًا لمدة 9 أشهر.

أما اشتراك 22 محطة، فتبلغ قيمته 1550 جنيهًا لمدة 3 أشهر، و3050 جنيهًا لمدة 6 أشهر، و4550 جنيهًا لمدة 9 أشهر.

وبالنسبة إلى اشتراك 26 محطة، تبلغ القيمة 1850 جنيهًا لمدة 3 أشهر، و3650 جنيهًا لمدة 6 أشهر، و5450 جنيهًا لمدة 9 أشهر.

ويصل اشتراك 30 محطة إلى 2150 جنيهًا لمدة 3 أشهر، و4250 جنيهًا لمدة 6 أشهر، و6350 جنيهًا لمدة 9 أشهر.

كيف تختلف أسعار اشتراكات BRT حسب عدد المحطات؟

يعتمد تحديد قيمة اشتراك الطالب في الأتوبيس الترددي BRT على عدد المحطات التي يستخدمها، إلى جانب مدة الاشتراك التي يختارها الطالب، سواء كانت 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر، ولذلك تتدرج قيمة الاشتراك مع اختلاف عدد المحطات من 4 محطات وصولًا إلى 30 محطة.

ويتيح هذا النظام للطالب اختيار الاشتراك المرتبط بعدد المحطات التي يستخدمها، مع وجود قيمة محددة لكل مدة من مدد الاشتراك، وتشمل الأسعار المعلنة جميع الفئات الواردة في الاشتراكات، وهي 4 محطات، و10 محطات، و14 محطة، و18 محطة، و22 محطة، و26 محطة، و30 محطة.

ما طرق سداد اشتراكات الأتوبيس الترددي BRT للطلاب؟

أتاحت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عدة وسائل لسداد قيمة الاشتراكات، تشمل الدفع النقدي من خلال شبابيك الحجز الموجودة بالمحطات، أو السداد عبر تطبيق Instapay، بالإضافة إلى إمكانية الإيداع في الحساب البنكي الخاص بالشركة لدى البنك الأهلي المصري.

وتوفر وسائل السداد المحددة أكثر من خيار أمام الطلاب الراغبين في استكمال إجراءات دفع قيمة الاشتراك، بما يتيح لهم إنهاء إجراءات السداد واستخراج الاشتراكات وفق الوسائل المتاحة، وذلك ضمن خطة تسهيل استخدام الأتوبيس الترددي خلال العام الدراسي.

ما خطوات استخراج اشتراك الطلبة في الأتوبيس الترددي BRT؟

تبدأ إجراءات استخراج اشتراك الطلبة للأتوبيس الترددي BRT من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للشركة، ثم تحميل وطباعة استمارة الاشتراك، وبعد ذلك تسجيل البيانات المطلوبة بشكل واضح واعتماد الاستمارة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب.

وبعد استكمال الاستمارة واعتمادها من الجهة التعليمية، يتم تسليمها في محطة الإسكندرية الزراعي أو محطة أكاديمية الشرطة، على أن يحصل الطالب على كارت الاشتراك من المحطة نفسها التي تم تقديم الأوراق بها.

أين يتم تقديم استمارة اشتراك الطلاب في BRT؟

حددت الإجراءات الواردة لاستخراج اشتراك الطلبة في الأتوبيس الترددي BRT محطتين لتسليم الاستمارة بعد استكمال البيانات واعتمادها من الجهة التعليمية، وهما محطة الإسكندرية الزراعي ومحطة أكاديمية الشرطة.

ويحصل الطالب على كارت الاشتراك من المحطة نفسها التي تم تقديم الأوراق بها، ولذلك تبدأ إجراءات الحصول على الاشتراك بتحميل وطباعة الاستمارة من الموقع الرسمي للشركة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة واعتمادها من الجهة التعليمية التابع لها الطالب، قبل تسليمها في إحدى المحطتين المحددتين.

ما مدة اشتراك الطلبة في الأتوبيس الترددي BRT؟

تتضمن اشتراكات الطلبة في الأتوبيس الترددي BRT لعام 2026 ثلاث مدد محددة، وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر، وتختلف قيمة كل اشتراك وفق عدد المحطات التي يستخدمها الطالب.

وتبدأ أقل قيمة معلنة ضمن الاشتراكات من 350 جنيهًا لاشتراك 4 محطات لمدة 3 أشهر، بينما تصل أعلى قيمة ضمن الأسعار الواردة إلى 6350 جنيهًا لاشتراك 30 محطة لمدة 9 أشهر، مع وجود قيم مختلفة لباقي أعداد المحطات ومدد الاشتراك.

ما محطات المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT؟

تشمل المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي محطات العين السخنة، والمعادي، والمقطم، والجزائر، والإمامين، والزهراء، والبحر الأعظم، والعمرانية، والطالبية، والمريوطية، وصن كابيتال، مع استمرار الاستعداد لتشغيل محطات إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي بدء تشغيل المرحلة الثانية بالتزامن مع إتاحة تفاصيل اشتراكات الطلبة لعام 2026، بما يشمل قيمة الاشتراك وفق عدد المحطات ومدة الاشتراك، إلى جانب وسائل السداد وخطوات استخراج الكارت، وهي التفاصيل التي يحتاج إليها الطلاب الراغبون في استخدام الأتوبيس الترددي خلال العام الدراسي.

وبذلك تشمل أسعار اشتراكات الطلبة للأتوبيس الترددي BRT لعام 2026 سبع فئات بحسب عدد المحطات، تبدأ من 4 محطات ثم 10 محطات و14 محطة و18 محطة و22 محطة و26 محطة وتصل إلى 30 محطة، بينما تتوافر لكل فئة مدد اشتراك تبلغ 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر، مع تحديد قيمة مالية مستقلة لكل مدة وعدد من المحطات.