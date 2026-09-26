ضمن مبادرة حياة كريمة.. قافلة أكياد البحرية في فاقوس بالشرقية تقدم الخدمة لـ 2600 مريض

نفذت مديرية الشئون الصحية بالشرقية القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أكياد البحرية، بمركز ومدينة فاقوس، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، واشتملت القافلة على عدد ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والمناطق المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بأن الفرق الطبية بالقافلة قامت خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ٢٥٧١ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٣ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم خلال فعاليات القافلة الطبية استمرار تنفيذ حملة التوعية القومية «٣٦٥ يوم سلامة» بمنظومة القوافل الطبية بالشرقية، والتي تم تفعيلها منذ شهر إبريل الماضي، وتأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في رفع الوعي المجتمعي بكافة الموضوعات الصحية والسكانية، ودعم ممارسات سلامة المرضى، لافتاً أن الحملة تستهدف تعزيز ثقافة سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والحد من المخاطر والأخطاء الطبية، بما يساهم بصورة إيجابية على تجربة المريض ومستوى رضاه عن الخدمة الصحية، ويتم تنفيذها تحت شعار «اسأل… شارك… تأكد من أجل سلامتك»، على مدار عام كامل.