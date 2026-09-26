حرام عليك دول ولادك.. سيدة تطارد طليقها: أنا مش عايزة أحبسك| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد مشادة بين سيدة وطليقها في أحد الشوارع، بعدما ظهرت وهي تطالبه بالإنفاق على أبنائهما وتحمل مسئولياته تجاههما.

وظهرت السيدة خلال الفيديو وهي تطارد طليقها في الشارع، مرددة: «اقف واديني فلوس ولادي حرام عليك»، متهمة إياه بالامتناع عن الإنفاق على أبنائهما لأكثر من 4 سنوات.

وقالت السيدة، وفقًا لما ظهر في المقطع المتداول، إن لديها أحكام حبس صادرة ضد طليقها بسبب عدم الإنفاق، مشيرة إلى أنها لا ترغب في حبسه رغم عدم التزامه بمسئولياته تجاه أبنائهما.

وأضافت خلال حديثها: «واخدة عليه أحكام حبس، مش عايز يصرف على أولاده، والله ما راضية أحبسه»، في محاولة منها لمطالبته بتوفير احتياجات أبنائهما.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات متباينة حول الواقعة، فيما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من ملابسات الواقعة أو صحة الأحكام التي أشارت إليها السيدة.

وتبقى تفاصيل الواقعة كما وردت في الفيديو المتداول، دون معلومات مؤكدة عن مكان تصويره أو هوية أطرافه.