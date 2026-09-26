قومي المرأة بالشرقية ينفذ 20 دورة تدريبية لريادة الأعمال لـ500 سيدة وفتاة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز قدراتها بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيراً إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية مهارات السيدات والفتيات بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن الفرع استأنف فعاليات برنامج ريادة الأعمال خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦، في إطار تفعيل محور التمكين الاقتصادي للمرأة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدف السيدات والفتيات بقرى مركزى بلبيس وفاقوس.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أنه تم تنفيذ ٢٠ دورة تدريبية بقرى البلاشون، والسلام، وغِيْتة، والسعادات بمركز بلبيس، وقرى أَكياد البحرية، وأكياد القبلية، وجهينة البحرية، وجهينة القبلية بمركز فاقوس، بمشاركة ٥٠٠ سيدة وفتاة، حيث تناول التدريب كيفية اختيار المشروع المناسب، وإعداد دراسة جدوى مبسطة، وأسس إدارة المشروعات متناهية الصغر، وطرق التمويل المختلفة.