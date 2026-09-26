ضبط شخص تعدى على زوجته بالضرب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب والتهجم على مسكنها وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالشرقية.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 11 يوليو المنقضى قام زوجها (عامل خردة – مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليها بالضرب حال تواجدهما أمام منزلهما لوجود خلافات أسرية بينهما.

وتم تحديد وضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أيد ماسبق لذات الخلافات وإتهم زوجته بالتعدى عليه بالسب.

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.