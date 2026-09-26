رامي ربيعة يحمل شارة قيادة منتخب مصر أمام جنوب السودان بعد رحيل صلاح

كشف مصدر داخل منتخب مصر أن الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، استقر على منح رامي ربيعة، مدافع العين الإماراتي، شارة قيادة الفراعنة خلال مواجهة جنوب السودان المقبلة، بعد خروج محمد صلاح من معسكر المنتخب.

ربيعة كابتن منتخب مصر أمام جنوب السودان

وقال المصدر، في تصريحات خاصة، إن رامي ربيعة يأتي في مقدمة ترتيب قادة المنتخب بعد محمد صلاح، وبالتالي تقرر أن يحمل شارة القيادة خلال مباراة جنوب السودان، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في جوبا، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأتي اختيار ربيعة في ظل أقدميته داخل صفوف المنتخب، حيث أشارت تقارير سابقة إلى وجوده في المرتبة الثانية ضمن تسلسل قادة الفراعنة خلف محمد صلاح.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة، ليحصد كل منتخب نقطة في مستهل مشوار المجموعة.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب السودان يوم 29 سبتمبر الجاري في جوبا، بحثًا عن تحقيق الفوز الأول في التصفيات.