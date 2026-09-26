الشرقية.. استمرار متابعة المواقف للاطمئنان على انتظام حركه نقل الطلاب

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل للتأكد من تقديم خدمة نقل منتظمة للطلاب والمواطنين ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، خاصة التعريفة المقررة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية جولات المتابعة الميدانية على المواقف بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين، مع التعامل الفوري مع أي كثافات أو ملاحظات يتم رصدها.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل، لضمان انتظام حركة النقل وتوفير سبل الراحة للطلاب والمواطنين.