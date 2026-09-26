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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. 158 ألف زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل التنفيذي وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لـ«كبار السن».

وانطلاقًا من الإيمان بأن صحة المواطن تمثل جوهر العمل الحكومي الحقيقي، فإن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى استمرار دعم هذه المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يساهم في سرعة التشخيص ودقة العلاج، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية استمرار التواجد المكثف لأطباء وتمريض وحدات الرعاية الأولية بالفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بالمحافظة على مدار أيام الجمع والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه على مدار يوم أمس الجمعة، تم خلالها تقديم (٢٠٦٩) زيارة منزلية لكبار السن و(١٩) زيارة لذوي الهمم .

وجدير بالذكر، أن إجمالي عدد الزيارات التي قامت مديرية الصحة بتنفيذها على مدار (١٠٢) أسبوعا بلغ (١٥٨ ألفًا و ٦٧٤) زيارة منزلية لتقديم الخدمات الطبية والكشف على أمراض "الضغط، والسكر، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوي، وأمراض الجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة، وفحص النظر والأسنان"، وكذلك تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي والمشورة الغذائية اللازمة لكبار السن، وتقديم العلاج اللازم أو إحالة الحالات المرضية التي تستدعي تدخلات طبية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية وذلك تزامنا مع المبادرة الرئاسية (١٠٠يوم صحة).

الشرقية محافظ الشرقية الرئيس عبد الفتاح السيسى العمل التنفيذي العمل الحكومي

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