قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
سبحة أرض التجلي.. حكاية من خشب العليقة وبذور الزيتون تحمل ذاكرة سانت كاترين
عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء
مشروب غازي بـ500 دينار يقلب حياة شخص في لحظات.. ما القصة؟
سيراميكا كليوباترا ينعى والدة محمد عبد الكريم
سادي تيكيلي أوغلو: محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بروتوكول تعاون بين طب الزقازيق وجامعة توياما اليابانية لتدريب الطلاب

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

وقعت كلية الطب بجامعة الزقازيق اتفاقية تعاون مع كلية الطب بجامعة توياما اليابانية، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقّع الاتفاقية عن كلية الطب بجامعة توياما اليابانية الدكتور تاكاشي ناكاجاوا، عميد كلية الطب بجامعة توياما، وعن كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور محمود مصطفى طه، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتتضمن الاتفاقية إتاحة فرص تدريبية لطلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق في اليابان، من خلال إرسال متدربين إلى جامعة توياما لفترات تدريبية تتراوح من ثلاثة أشهر وحتى عام كامل، بما يسهم في إكسابهم خبرات علمية وعملية، والتعرف على نظم التعليم والتدريب الطبي الحديثة.

كما تشمل الاتفاقية استقبال كلية الطب بجامعة الزقازيق لأساتذة من جامعة توياما اليابانية، من خلال زيارات أكاديمية متكررة تمتد لفترات تصل إلى شهر كامل، للمشاركة في التدريس وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الجانبين.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص جامعة الزقازيق على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات والجامعات الدولية، بما يتيح فرصًا أوسع للتدريب والتطوير العلمي والمهني لطلاب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية بالكلية.

الزقازيق بجامعة الزقازيق بجامعة توياما اليابانية التعاون الأكاديمي رئيس جامعة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

فتحي سند

فتحي سند لـ حسام حسن: هل تقبل ان يقال عنك وانت تلعب : منتهى؟

طاقم تحكيم مباراة غينيا وكينيا

بقيادة محمد معروف.. طاقم مصري للقاء غينيا وكينيا في تصفيات أمم أفريقيا

محمد الشناوي

رسالة حاسمة من الأهلي للشناوي: التزم الصمت.. دع لنا مهمة الرد

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد