بروتوكول تعاون بين طب الزقازيق وجامعة توياما اليابانية لتدريب الطلاب

وقعت كلية الطب بجامعة الزقازيق اتفاقية تعاون مع كلية الطب بجامعة توياما اليابانية، في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وقّع الاتفاقية عن كلية الطب بجامعة توياما اليابانية الدكتور تاكاشي ناكاجاوا، عميد كلية الطب بجامعة توياما، وعن كلية الطب بجامعة الزقازيق والدكتور محمود مصطفى طه، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وتتضمن الاتفاقية إتاحة فرص تدريبية لطلاب كلية الطب بجامعة الزقازيق في اليابان، من خلال إرسال متدربين إلى جامعة توياما لفترات تدريبية تتراوح من ثلاثة أشهر وحتى عام كامل، بما يسهم في إكسابهم خبرات علمية وعملية، والتعرف على نظم التعليم والتدريب الطبي الحديثة.

كما تشمل الاتفاقية استقبال كلية الطب بجامعة الزقازيق لأساتذة من جامعة توياما اليابانية، من خلال زيارات أكاديمية متكررة تمتد لفترات تصل إلى شهر كامل، للمشاركة في التدريس وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم تبادل الخبرات العلمية والأكاديمية بين الجانبين.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص جامعة الزقازيق على توسيع آفاق التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية مع المؤسسات والجامعات الدولية، بما يتيح فرصًا أوسع للتدريب والتطوير العلمي والمهني لطلاب كلية الطب وأعضاء هيئة التدريس، ويدعم الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية بالكلية.