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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو

سيول جارفة تجتاح 4 مدن ليبية
سيول جارفة تجتاح 4 مدن ليبية
خاطر عبادة

ضربت سيول جارفة مدينتي مزدة ونسمة جنوب غرب ليبيا، وقطعت الطرق الرابطة بين بني وليد وترهونة، وسط موجة أمطار غزيرة اجتاحت مناطق واسعة في غرب البلاد خلال الساعات الماضية.

وشهدت مدن الجبل الغربي والمناطق الواقعة جنوب غرب طرابلس ارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه بالأودية والأحياء السكنية، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق ومحاصرة منازل ومنشآت خدمية، فيما حذرت الجهات المحلية والدفاع المدني المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول والأماكن المنخفضة.

إخلاء مستشفى نسمة بالكامل

وأعلنت إدارة الخدمات الصحية في بلدية نسمة فجر اليوم الجمعة إخلاء مستشفى نسمة بالكامل بعدما اجتاحت مياه السيول جميع أقسامه ومرافقه.

وقالت الإدارة لـ "العربية/الحدث" إن عملية الإخلاء شملت المرضى والأطقم الطبية والموظفين ونقلهم إلى منازلهم حفاظاً على سلامتهم، مع استمرار تدفق المياه إلى داخل المستشفى.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية مزدة حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات السيول بعدما حاصرت المياه عدداً من المنازل وأحدثت أضراراً ميدانية واسعة.

الدبيبة يتدخل ويكلف الإسعاف الطائر

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جهاز الإسعاف الطائر باتخاذ إجراءات عاجلة لتسيير طائراته إلى بلدية الشقيقة لإجلاء المتضررين ونقل الحالات التي تستدعي رعاية صحية إلى المرافق المختصة.

وقالت الحكومة في بيان رسمي إن التكليف تضمن اعتماد مهبط مستشفى مزدة العام سابقاً في بلدية الشقيقة للهبوط والإقلاع، والتنسيق مع عميد البلدية بشأن عمليات الإخلاء، مع رفع تقارير دورية كل ثلاث ساعات حول سير العمليات.

فرق طوارئ على الأرض

من جانبه، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم وصول فريق تابع له إلى مدينة مزدة عقب بلاغات من المواطنين، حيث باشر مهامه الميدانية منذ ساعات الفجر الأولى.

وأوضح المركز أن فرقه توزعت بين مستشفى مزدة العام وعدد من المواقع داخل المدينة، مع استمرار تمركزها ورفع درجة الجاهزية للتعامل مع أي طارئ وتقديم الدعم والإسعاف للمواطنين.

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