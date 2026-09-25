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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طرد لاعب إسرائيلي بعد الاحتفال بهدفه بحركة تحاكي إطلاق النار خلال مباراة النمسا

لاعب إسرائيلي
لاعب إسرائيلي
رحمة سمير

سبب احتفال مهاجم منتخب إسرائيل سيد أبو فرخي بهدف التعادل أمام النمسا في حصوله على بطاقة حمراء، خلال مواجهة المنتخبين  ضمن منافسات دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل أبو فرخي هدف التعادل لمنتخب بلاده مع بداية الشوط الثاني، بعدما أصبحت النتيجة 1-1، قبل أن يتجه مباشرة إلى الراية الركنية للاحتفال، حيث نزعها من مكانها، ثم جلس على ركبته اليمنى فوق أرضية الملعب.

ووضع اللاعب عصا الراية على ظهر يده اليسرى، قبل أن يؤدي حركة بدت وكأنها تحاكي إطلاق النار، في احتفال أثار انتباه حكم اللقاء.

ولم يتضح بشكل فوري ما إذا كانت الحركة التي قام بها اللاعب تهدف إلى محاكاة استخدام سلاح أم أنها مرتبطة بحركة لضربة في لعبة البلياردو.

وبعد مرور أربع دقائق فقط على حصوله على البطاقة الصفراء الأولى، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه مهاجم فريق كولورادو رابيدز الأمريكي، ليحصل بذلك على البطاقة الحمراء ويغادر أرض الملعب.

وجاء طرد أبو فرخي بعد احتفال هدف التعادل مباشرة، ليكمل منتخب إسرائيل المباراة في ظل النقص العددي عقب خروج اللاعب بالبطاقة الحمراء.

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