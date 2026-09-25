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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم سعيد: تقهقر شديد في شعبية إسرائيل بالغرب.. والانتخابات الفلسطينية تعكس الانقسام

إسرائيل
إسرائيل
رحمة سمير

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن المشهد الحالي في الشرق الأوسط لا يرتبط فقط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإنما يتصل بالمواقف الإسرائيلية بشكل عام، مشيرًا إلى وجود تغيرات في نظرة الرأي العام الغربي تجاه إسرائيل.

وأوضح عبد المنعم سعيد، خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، أن هناك ما وصفه بـ«تقهقر شديد» في شعبية إسرائيل لدى الغرب، وصولًا إلى الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التغير يظهر أيضًا داخل الجامعات الأمريكية.

عبد المنعم سعيد: الرواية الإسرائيلية لم تعد مقبولة كما كانت

وأشار إلى أن الموقف من إسرائيل داخل بعض الأوساط الأكاديمية الأمريكية شهد تحولًا، قائلًا: «بعد ما كان الحديث عن إسرائيل، ولو بالتلميح بالسلبية، وهذا يؤدي لمشاكل رهيبة للمحاضرة ولصاحب المحاضرة، يعني من نقيض للنقيض بالضبط».

عبد المنعم سعيد: 3 انتخابات تحكم المشهد الحالي

وتطرق المفكر السياسي إلى تأثير الانتخابات على تطورات المشهد في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى وجود 3 انتخابات وصفها بأنها مهمة، وهي الأمريكية والإسرائيلية والفلسطينية.

وقال: «عندنا 3 انتخابات في الحقيقة حاكمة دلوقتي في الواقع، دي لها علاقة بما يحدث في الشرق الأوسط».

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية تمثل أحد العوامل المؤثرة في المشهد، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يربط في بعض تصريحاته بين توقيت انتهاء الحرب والتطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

عبد المنعم سعيد: الانتخابات الفلسطينية تعبر عن انقسام فلسطيني

وعن الانتخابات الفلسطينية، قال عبد المنعم سعيد إنها تعكس حالة الانقسام الفلسطيني، موضحًا أن التعامل مع القضية يحتاج إلى النظر أيضًا إلى ما يريده الفلسطينيون بشأن شكل الدولة والحل السياسي.

وقال: «الانتخابات الفلسطينية في الحقيقة للأسف الشديد تعبر عن انقسام فلسطيني فاضح».

عبد المنعم سعيد إسرائيل الغرب الانتخابات الفلسطينية الانقسام الشرق الأوسط

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