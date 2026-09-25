مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026

تتواصل اليوم الجمعة منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، وسط إقامة عدد كبير من المباريات القوية والمهمة، وفي مقدمتها مواجهة منتخب مصر أمام أنجولا، إلى جانب لقاء المغرب والجابون، في إطار الجولة الأولى من التصفيات.

وتنطلق مباريات اليوم بمواجهة تنزانيا أمام غينيا بيساو في الرابعة مساءً، قبل أن تتواصل المنافسات في السابعة مساءً بإقامة عدة لقاءات، أبرزها النيجر ضد ليسوتو، ومالاوي أمام جنوب السودان، وجامبيا ضد الصومال، وتوجو أمام بوروندي، والسودان ضد إثيوبيا، ورواندا أمام ليبيريا، بالإضافة إلى مواجهة نيجيريا ومدغشقر.

وفي العاشرة مساءً، تتجه الأنظار إلى عدد من المباريات المرتقبة، حيث يلتقي منتخب مصر مع أنجولا، بينما يخوض منتخب المغرب مواجهة قوية أمام الجابون، كما تلعب بوركينا فاسو ضد بنين، والجزائر أمام زامبيا، والسنغال ضد موزمبيق، ومالي أمام كاب فيردي.

مصر في مواجهة قوية أمام أنجولا

يخوض منتخب مصر اختبارًا مهمًا أمام أنجولا في العاشرة مساءً، بحثًا عن بداية قوية في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الانتصار وحصد أول ثلاث نقاط.

مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية

وتشهد منافسات دوري الأمم الأوروبية اليوم الجمعة عددًا من المواجهات المهمة، حيث يلتقي إيطاليا مع بلجيكا في التاسعة و45 دقيقة مساءً، فيما تواجه تركيا منتخب فرنسا في التوقيت نفسه.

كما تلعب جورجيا أمام إيرلندا الشمالية في السابعة مساءً، بينما تلتقي المجر مع أوكرانيا، وبولندا مع البوسنة والهرسك، والسويد مع رومانيا، والجبل الأسود مع قبرص في التاسعة و45 دقيقة.

وفي السابعة مساءً أيضًا، يلتقي منتخب أرمينيا مع لاتفيا، لتكتمل بذلك مواجهات كروية قوية ومثيرة على مدار اليوم الجمعة.