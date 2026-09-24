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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 والقنوات الناقلة

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
منتصر الرفاعي

تتواصل اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 منافسات كرة القدم على مستوى العالم حيث تشهد ملاعب القارات المختلفة عددا من المواجهات القوية في مقدمتها مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 إلى جانب منافسات دوري الأمم الأوروبية فضلا عن مواجهات كأس الخليج والدوري المغربي الممتاز وعدد من المباريات الودية الدولية.

وتتجه الأنظار إلى عدد من المواجهات البارزة خاصة صدام هولندا وألمانيا ومباراة البرتغال وويلز بالإضافة إلى مواجهة كوت ديفوار وغانا في تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

ناميبيا × الكونغو – 4:00 مساء

الكونغو الديمقراطية × غينيا الاستوائية – 7:00 مساء – بي إن سبورتس 2

موريتانيا × أفريقيا الوسطى – 7:00 مساء – بي إن سبورتس 2

ليبيا × بوتسوانا – 7:00 مساء – بي إن سبورتس 1

كوت ديفوار × غانا – 10:00 مساء – بي إن سبورتس 7

سيراليون × زيمبابوي – 10:00 مساء – بي إن سبورتس كونكت

الكاميرون × جزر القمر – 10:00 مساء – بي إن سبورتس 8

تونس × أوغندا – 10:00 مساء – بي إن سبورتس 1

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

أندورا × مالطا – 7:00 مساء – بي إن سبورتس 3

هولندا × ألمانيا – 9:45 مساء – بي إن سبورتس 2

صربيا × اليونان – 9:45 مساء – بي إن سبورتس 6

النرويج × الدنمارك – 9:45 مساء – بي إن سبورتس 4

البرتغال × ويلز – 9:45 مساء – بي إن سبورتس 3

النمسا × الكيان العبري – 9:45 مساء – بي إن سبورتس ENG 2

كوسوفو × أيرلندا – 9:45 مساء – بي إن سبورتس 5

ليشتنشتاين × ليتوانيا – 9:45 مساء – بي إن سبورتس XTRA 1

مواعيد مباريات كأس الخليج

الإمارات × اليمن – 6:00 مساء – أبوظبي الرياضية 1

قطر × البحرين – 9:00 مساء – الكأس 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي

الجيش الملكي × الرجاء البيضاوي – 6:00 مساء – SNRT Live

أمل تزنيت × اتحاد طنجة – 11:00 مساء – SNRT Live

مواعيد مباريات اليوم الخميس مواعيد مباريات اليوم تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 أمم أفريقيا مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية البرتغال

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