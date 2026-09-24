الرئيس السيسي: حريصون على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم.

وشدد الرئيس السيسي على العلاقات الأخوية التاريخية بين مصر والعراق وشعبيهما الشقيقين،وفقا لنبأ عاجل عبر الأولى.

وأكد حرص مصر على التواصل مع مؤسسات الدولة العراقية وكافة القوى السياسية والوطنية،مؤكدًا حرص مصر الدائم على أمن واستقرار العراق الشقيق .

كما ثمن الرئيس السيسي الدور المحوري للعراق في الحرب ضد الإرهاب والفكر المتطرف والعمل على اجتثاث جذورهما

ومن جانبه اكد تيار الحكمة الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين مصر والعراق

كما أكد حرصه على التشاور مع الرئيس بشأن التطورات الإقليمية

وتطرث اللقاء إلى المشهد الإقليمي الراهن وتداعياته على دول وشعوب المنطقة خاصة مصر والعراق

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الجارية لخفض التوتر وتجنب الانزلاق لموجة جديدة من التصعيد

كما استعرض الجهود المصرية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق عبر جهود تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.