مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

كشف مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن كواليس مثيرة تتعلق ببداية مسيرة النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه سبق أن عرض اللاعب على مسؤولي القلعة الحمراء، إلا أن الأمور لم تكتمل في ذلك الوقت.

وقال مصطفى يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه كان يرى في محمد صلاح موهبة مميزة منذ ظهوره في بداياته، ولذلك حاول ترشيحه للانضمام إلى النادي الأهلي مقابل مليون جنيه، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

وأشار نجم الأهلي الأسبق إلى أن محمد صلاح امتلك منذ سنواته الأولى العديد من المقومات التي تؤهله للوصول إلى مستويات كبيرة، لافتًا إلى أن مسيرته بعد ذلك أثبتت حجم الموهبة التي كان يتمتع بها اللاعب.

وأضاف أن عدم إتمام انتقال صلاح إلى الأهلي لم يمنع اللاعب من مواصلة رحلة التألق، بعدما بدأ مشواره مع المقاولون العرب، قبل أن يخوض تجربة احترافية في أوروبا، وينتقل بين عدد من الأندية، حتى أصبح أحد أبرز اللاعبين المصريين على مدار السنوات الأخيرة.

وتطرق مصطفى يونس أيضًا إلى موهبة أخرى في الكرة المصرية، وهو محمد إبراهيم، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، مشيرًا إلى أنه كان يمتلك قدرات فنية مميزة للغاية.

وأوضح أن محمد إبراهيم كان من الممكن أن يصبح واحدًا من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، في ظل الإمكانيات والمهارات التي كان يمتلكها خلال فترة تألقه.

وتأتي تصريحات مصطفى يونس لتسلط الضوء على عدد من المواهب المصرية التي ظهرت في سنوات مختلفة، مؤكدًا أن امتلاك اللاعب للموهبة وحده لا يضمن بالضرورة الوصول إلى أعلى المستويات، في ظل أهمية الظروف المحيطة به ومسيرته الاحترافية والقرارات التي يتخذها خلال مشواره.