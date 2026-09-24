شقيق زوج ضحية لودر بورفؤاد: ارحموا أبناءها واحذفوا فيديوهات الحادث

طالب محمود الاطروش شقيق تامر الاطروش زوج نسمة بديع ضحية حادث اللودر فى بورفؤاد بمحافظة بورسعيد كل من قام بنشر فيديو الحادث برفعه رحمة بأبناء المجنى عليها الثلاث واسرتها.

وأضاف شقيق زوج ضحية بورسعيد ان أبناء المجنى عليها فى حالة هلع من روع ماشاهدوه من مناظر تم بثها على صفحات التواصل وهو الامر الأصعب على الجميع لما ألم بالصغار من حالة نفسية لايستطيع احد السيطرة عليها.

ارحموا ابناء ضحية لودر بورفؤاد

وأكد محمود الاطروش فى رسالة خاصة ان الأسرة تثق فى الإجراءات التى تتخذها جهات التحقيق لاثبات حق المجنى عليها.

وأضاف شقيق زوج ضحية بورسعيد ان أجهزة البحث لم تتوانى فى إجراءاتها من التحفظ على كافة كاميرات المنطقة التى شهدت الحادث وتفريغها للوصول للحقائق كاملة.

وشدد محمود الاطروش أن عملية التصريح بدفن الجثمان لم تنته لحين انتهاء الطب الشرعي من مناظرة الجثمان وهو الامر الذي قد ينتهي اليوم الخميس.