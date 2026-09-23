محافظ بورسعيد يبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون ودعم خطط التنمية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، الدكتور مهندس محمد عبد الغني، النقيب العام للمهندسين، بحضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين ببورسعيد برئاسة الدكتور المهندس رمضان عبد العال، واللواء عمرو فكري، السكرتير العام للمحافظة، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والنقابة، ودعم القضايا الهندسية والتنموية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشاد محافظ بورسعيد بالدور المحوري لنقابة المهندسين باعتبارها بيت خبرة وطنيًا، وما تضطلع به من دور في دعم جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية وأعمال البنية الأساسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الهندسية في دعم خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد بمختلف القطاعات.

محافظ بورسعيد : نقابة المهندسين «بيت خبرة وطني» وشريك أساسي في دعم المشروعات القومية والتنموية

من جانبه، أعرب النقيب العام للمهندسين وأعضاء مجلس إدارة النقابة ببورسعيد عن تقديرهم لما تشهده المحافظة من مشروعات عمرانية وخدمية، مؤكدين حرص النقابة على تسخير إمكانياتها وخبراتها الهندسية، وتعزيز التعاون مع المحافظة بما يدعم خططها المستقبلية ويسهم في خدمة أبناء بورسعيد.