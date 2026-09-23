20 ديسمبر .. الحكم على متهمين في واقعة اقتحام قسم مدينة نصر

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم، حجز الحكم على متهمين باقتحام قسم مدينة نصر في القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول قيام المتهم وآخرين بالمشاركة في أعمال عنف وشغب استهدفت مؤسسات شرطية ومرافق عامة، وعلى رأسها محاولة اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر.

وأضافت التحقيقات اشتراك المتهمين بتجمهر الغرض منه ترويع المواطنين واستعراض القوة، واستخدام العنف ضد رجال الشرطة، فضلًا عن إتلاف ممتلكات عامة وخاصة، في إطار أحداث وصفتها التحقيقات بأنها مثّلت تهديدًا للأمن والسلم العام بالمنطقة.