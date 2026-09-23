الصين: الحوار والمفاوضات السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الأوكرانية

أكد المندوب الدائم للصين لدى مجلس الأمن، فون تسونغ، أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في أوكرانيا، داعيًا طرفي النزاع إلى ضبط النفس وإنهاء القتال في أقرب وقت ممكن، والالتزام بعملية السلام.

وقال فون تسونغ - خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن صون الأمن والسلام في أوكرانيا - إن الأطراف المعنية والمجتمع الدولي بحاجة إلى الالتئام للدعوة إلى السلام، مشددًا على ضرورة أن يتحلى طرفا النزاع بضبط النفس، وأن يعملا باتجاه الهدف نفسه.

وأضاف أن الطرفين انخرطا في جولات متكررة من المواجهات الصعبة والعنيفة، فيما يؤدي نشر المزيد من الأسلحة في الميدان إلى احتمال مزيد من التصعيد واتساع نطاق النزاع، وما يواكب ذلك من أضرار بشرية وأضرار بالبنية التحتية، خاصة المرافق الزراعية واللوجستية.

وأكد المندوب الصيني أن طاولة المباحثات تمثل نقطة الانطلاق للسلام، موضحًا أنه رغم الاختلاف في المواقف، فإن استمرار الحوار يتيح إمكانية التوصل إلى حل وفتح الباب أمام السلام.

وقال إن الصين تدعم طرفي النزاع للتوصل إلى أرضية مشتركة والابتعاد عن خلافاتهما، ومحاولة التوصل إلى توافق في الآراء من خلال المفاوضات، بما يفضي إلى اتفاق شامل ودائم وملزم.

وأضاف أن الصين ترحب بالتفاعلات الأخيرة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مشددًا على أهمية اعتماد منظور طويل الأمد والسعي إلى بناء أمن مشترك، في ظل ما وصفه بالخلفية التاريخية المعقدة للوضع في أوكرانيا.

وأوضح أن موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية لم يتغير، وأنها تهتدي بالمقترحات الأربعة التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينج، والمتمثلة في احترام سيادة وسلامة أراضي كل بلد، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الانشغالات الأمنية المشروعة لكل الدول على محمل الجد، وبذل كل الجهود الممكنة للتوصل إلى حل سلمي.

وشدد مندوب الصين على ان بلاده عملت بلا كلل لتعزيز المباحثات السلمية، وحافظت على اتصالات وثيقة مع روسيا وأوكرانيا وأطراف أخرى على مدى أكثر من أربعة أعوام، والتزامها بالعمل الدولي وأداء دور بناء في التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.