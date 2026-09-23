الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.. ماذا يحدث للعقود بعد مارس 2027؟

مع اقتراب انتهاء المهلة القانونية المقررة لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، يترقب ملاك العقارات والجهات المستأجرة ما سيؤول إليه وضع الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

ويحدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عددًا من القواعد المنظمة لهذه العلاقة، بداية من مدة الفترة الانتقالية وحتى مصير العين المؤجرة بعدها.

ومنح القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وذلك قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة المشمولة بأحكامه.

وخلال الفترة الانتقالية، زادت القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

متى تنتهي العقود؟

تنتهي المهلة الانتقالية في مارس 2027، وبانتهاء هذه المدة تنتهي عقود الإيجار القديم التي يسري عليها القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويلتزم المستأجر عند انتهاء المدة القانونية بتسليم العين المؤجرة إلى المالك.

وفي المقابل، إذا اتفق الطرفان على استمرار العلاقة، يمكن إبرام عقد إيجار جديد بينهما وفق شروط جديدة يتفقان عليها.

الجهات التي يشملها القانون

تدخل ضمن نطاق الأشخاص الاعتبارية العديد من الجهات، ومن بينها:

الشركات.

الجمعيات.

المؤسسات.

النقابات.

الوزارات.

الهيئات العامة.

الجهات الاعتبارية الأخرى التي تستأجر وحدات بموجب عقود خاضعة للنظام القديم.