الانتخابات المغربية.. وفد البرلمان العربي يتفقد عددا من مراكز الاقتراع بالرباط

أجرى وفد البرلمان العربي برئاسة محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، جولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة المغربية الرباط، وذلك في إطار مشاركة وفد البرلمان العربي في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026.

واطلع وفد البرلمان العربي، خلال الجولة، على سير العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع، والإجراءات التنظيمية المتبعة لضمان انتظام العملية الانتخابية وسلاستها، في إطار القواعد والإجراءات المعتمدة من الجهات المختصة في المملكة المغربية.

الانتخابات التشريعية المغربية

وأشاد "اليماحي" بمستوى التنظيم الذي شهدته مراكز الاقتراع التي شملتها الجولة، وبالجهود المبذولة من الجهات المعنية لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية المغربية في ترسيخ الممارسات الديمقراطية .

ويضم وفد البرلمان العربي: النائب الدكتور أبو صلاح شلبي، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائبة زمزم عبد الله أحمد، والنائبة سرية بنت خلفان الهادية، والنائب عطا الله الحنيطي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي: الدكتور مضر عبد الرحيم الراوي، مدير إدارة شؤون الرئاسة، ومسؤولي الإعلام والمراسم.