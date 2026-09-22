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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل الاقتراع.. بعثة البرلمان العربي تلتقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب

بعثة البرلمان العربي تلتقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
بعثة البرلمان العربي تلتقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب
الديب أبوعلي

التقى محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق له، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمملكة المغربية، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البرلمان العربي للمشاركة في ملاحظة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية لعام 2026.

وخلال اللقاء، استمع رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق إلى عرض من سعادة السيدة آمنة بوعياش حول أبرز الاستعدادات والترتيبات المتخذة لضمان حسن سير العملية الانتخابية، فيما قدم أعضاء اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمملكة المغربية إحاطة لوفد البرلمان العربي حول مستجدات القوانين المنظمة للانتخابات والإجراءات والترتيبات ذات الصلة.

وبدوره أعرب اليماحي عن تقدير البرلمان العربي للجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في الإعداد لهذا الاستحقاق الانتخابي، وما يضطلعان به من مسؤوليات في إطار متابعة العملية الانتخابية، بما يسهم في توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، واحترام إرادة الناخبين.

الانتخابات التشريعية المغربية

وأكد اليماحي، أن مشاركة البرلمان العربي في ملاحظة الانتخابات التشريعية بالمملكة المغربية تأتي في إطار حرص البرلمان على دعم وتعزيز الممارسات الديمقراطية والمؤسساتية العربية، والاستفادة من التجارب الانتخابية الناجحة، مشيرًا إلى أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لملاحظة الانتخابات في الدول العربية، باعتبارها إحدى الآليات المهمة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات البرلمانية والجهات والمؤسسات المعنية بإدارة ومتابعة العمليات الانتخابية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى حرص البرلمان على التعرف على التجربة المغربية في توظيف التكنولوجيا والوسائل الرقمية في إدارة العملية الانتخابية، والاستفادة من الخبرات والممارسات المتقدمة في هذا المجال، بما يسهم في إثراء التجربة البرلمانية والانتخابية العربية، مؤكدًا أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات والمؤسسات المعنية بالانتخابات في الدول العربية.

من جانبها، أعربت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمملكة المغربية، عن تقديرها لمشاركة وفد البرلمان العربي في ملاحظة الانتخابات التشريعية المغربية، مشيدةً بالجهود التي يضطلع بها البرلمان العربي في مجال ملاحظة العمليات الانتخابية في الدول العربية، وبما تمثله هذه المشاركة من أهمية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية.

ويضم وفد البرلمان العربي: النائب الدكتور أبو صلاح شلبي، والنائب أحمد فؤاد أباظة، والنائبة زمزم عبد الله أحمد، والنائبة سرية بنت خلفان الهادية، والنائب عطا الله الحنيطي، ومن الأمانة العامة للبرلمان العربي: الدكتور مضر عبد الرحيم الراوي، مدير إدارة شؤون الرئاسة، ومسؤولي الإعلام والمراسم.


 

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