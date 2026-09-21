قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاج الدين: نمر بمرحلة محورية في قطاعي الصحة والتعليم بدعم من الرئيس السيسي
نائب الرئيس الأمريكي: النفط والغاز يواصلان التدفق عبر مضيق هرمز رغم التهديدات الإيرانية
جمس سييرا HD 2026.. وحش رباعي الدفع بتصميم البيك أب | صور
ما هي السور التي تقرأ في صلاة العشاء بعد الفاتحة في أول ركعتين؟
أحمد موسى: لن نعود لمفاوضات جديدة.. ونريد اتفاقًا مباشرًا بشأن سد النهضة
مستقبل وطن يتكفل بسداد ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي حتى 10 آلاف جنيه
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 22 سبتمبر.. الحرارة بالقاهرة 32 درجة
أحمد موسى: ماحدث في 2011 لن يتكرر.. ولن نسمح ببناء سدود تهدد مصر
العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب
مأساة جديدة بعد واقعة أيوب الجزائري.. وفاة طفلة عراقية إثر سقوطها في بئر عميقة
لا تناسب محدودي الدخل.. انتقادات برلمانية لأسعار وحدات الإيجار المنتهي بالتملك
تراجع جماعي لسعر الريال السعودي في 16 بنكا اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد خطير.. البرلمان العربي يدين اقتحامات الأقصى واستباحة مقدسات القدس المحتلة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات اقتحامات المستوطنين المتطرفين ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات كيان الاحتلال، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وما رافقها من أداء طقوس وصلوات تلمودية داخل باحات المسجد.

وأكد اليماحي، أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيدًا ممنهجًا واستفزازًا خطيرًا لمشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وحذر رئيس البرلمان العربي من أن تحويل الأعياد الدينية إلى ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك وفرض طقوس دخيلة عليه، بحماية رسمية من حكومة كيان الاحتلال، يكشف عن محاولات متعمدة لتغيير هوية المسجد الأقصى وفرض أمر واقع جديد تمهيدًا للمساس بوضعه القائم وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، مشددًا على أن استمرار هذه الممارسات سيكون لها تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جولة بنيامين نتنياهو

كما أدان اليماحي، بأشد العبارات جولة رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته داخل الأنفاق والحفريات الواقعة أسفل منطقة حائط البراق والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وما رافقها من تصريحات ذات طابع ديني وتاريخي تستهدف تكريس رواية كيان الاحتلال وفرضها كأمر واقع.

وأكد أن الأنفاق والحفريات لا يمكن أن تكون وسيلة لتغيير الحقائق التاريخية والقانونية أو طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس ومقدساتها، مؤكدًا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته، بجميع ساحاته وأبوابه ومصلياته، مسجد إسلامي خالص، وأن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، وأي محاولات لفرض واقع جديد بالقوة أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لن تنشئ حقًا للاحتلال ولن تمنحه أي شرعية على المقدسات.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام كيان الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية في مدينة القدس المحتلة، مؤكدًا أن الصمت على هذه الانتهاكات يشجع على التمادي فيها، وأن حماية المقدسات ووقف العبث بهويتها مسؤولية دولية لا تحتمل التأجيل.

وشدد في ختام تصريحاته على أن مدينة القدس ستظل في صدارة أولويات الأمة العربية، وأن المسجد الأقصى سيبقى خطًا أحمر لا يجوز تجاوزه أو العبث به، وأن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لن تغير حقيقة أن القدس مدينة محتلة، ولن تمنح كيان الاحتلال شرعية على مقدساتها أو حقًا في تغيير هويتها العربية والإسلامية.

البرلمان العربي رئيس البرلمان العربي اليماحي محمد بن أحمد اليماحي المستوطنين الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الأعياد اليهودية المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى بنيامين نتنياهو حائط البراق مدينة القدس القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يتعرض للإيقاف 6 أشهر عن القيادة في إنجلترا.. تفاصيل العقوبة

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

البنزين

بعد أنباء الزيادات.. آخر تحديث لـ أسعار البنزين والسولار في مصر

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

الشيخ المدني

‏وفاة الشيخ إبراهيم المدني مؤذن الحرم المكي الشريف

الدواجن

قفزة في أسعار الدواجن.. الفراخ البيضاء والبانيه ارتفعوا اعرف بكام اليوم

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

ترشيحاتنا

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

احمد العوضي ويارا السكري

قلوب وصور مشتركة.. أحمد العوضي ويارا السكري يعودان للتريند

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

بالصور

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم
كليتك بتتعب من غير ما تحسي.. 5 عادات غذائية خطيرة راجعيها اليوم

أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل.. اعرف السبب

ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟
ليه بطنك بتنتفخ آخر اليوم رغم إنك ما أكلتيش كتير؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟
ليه العيش بيتعفن بسرعة رغم إنك بتحفظيه في كيس؟

القوات المسلحة تنظم حفل تخرج دورة «برنامج التدريب الاحترافي للمجندين» من معهد تكنولوجيا المعلومات

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظمان مراسم حفل تخرج دورة برنامج التدريب الاحترافي لعدد من المجندين من معهد تكنولوجيا المعلومات

فيديو

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لطائف

المزيد