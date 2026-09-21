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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي: قضية فلسطين لا يمكن إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

رحب محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 152 دولة، قرارًا بشأن مشاركة دولة فلسطين في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، مؤكدًا أن هذا التصويت الدولي الواسع يمثل رسالة واضحة برفض محاولات تغييب فلسطين وإسكات صوت شعبها في المنظمة الدولية، وانتصارًا لحقها في المشاركة والتمثيل وفق قواعد العمل متعدد الأطراف وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن فلسطين لا يمكن أن تُغيَّب، وصوت شعبها لا يمكن أن يُحجب، وقضيتها العادلة لا يمكن إسكاتها أو إخراجها من دائرة الاهتمام الدولي، مثمنًا مواقف الدول التي دعمت القرار، ومؤكدا أن هذا الموقف يجسد تمسكًا بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واحترام مكانة دولة فلسطين وحقوقها في الأمم المتحدة.

وأشار اليماحي إلى أن محاولات منع الصوت الفلسطيني لا تلغي الحقيقة الفلسطينية، وحجب الوفد لا يحجب القضية، مؤكدًا أن فلسطين ستظل حاضرة في الأمم المتحدة وفي جميع المحافل الدولية، وأن محاولات تغييبها لن تنجح في طمس حقوقها أو تغيير الحقائق الثابتة، داعيًا إلى احترام أحكام اتفاقية المقر ومبادئ العمل متعدد الأطراف، وعدم استخدام الإجراءات أو القيود السياسية للنيل من حق فلسطين في التمثيل والمشاركة.

وأكد أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على المستويات العربية والإقليمية والدولية دعمًا لدولة فلسطين وشعبها، والدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

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