الأرصاد تكشف تفاصيل تحسن الطقس وموعد انتهاء الموجة الحارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى بدء تحسن الأجواء وانكسار حالة الارتفاع في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية.

وأوضح القياتي خلال صباح الخير يا مصر،أن البلاد تشهد أجواء خريفية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، مع ظهور بعض السحب المنخفضة التي تعمل على تلطيف الأجواء وحجب جزء من أشعة الشمس، ما يساعد على انخفاض الإحساس بحرارة الطقس.

وأضاف أن الطقس يكون حارًا خلال ساعات النهار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل اليوم إلى 31 درجة مئوية.

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ولفت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يساعد على زيادة الإحساس بتحسن حالة الطقس، مع احتمالية أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية.

وتأتي هذه التغيرات الجوية بالتزامن مع بداية تراجع حدة الأجواء الحارة، لتشهد البلاد أجواء أكثر اعتدالًا خلال الفترة المقبلة، مع استمرار متابعة هيئة الأرصاد للتغيرات في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار.