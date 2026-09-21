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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تزف أخبار سارة لعشاق الشتاء.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

مع تراجع درجات الحرارة تدريجيًا وظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، بدأت ملامح الخريف تفرض نفسها على الأجواء في عدد من محافظات الجمهورية، وسط تحسن ملحوظ في حالة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. 

ومع اقتراب منتصف أكتوبر، يترقب المواطنون موعد الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة والشعور بالبرودة التي تنهي أجواء الصيف تدريجيًا.

الأرصاد
الأرصاد 

وقالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، مشيرة إلى أن معظم القيم المسجلة أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة إلى هذا الوقت من العام.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الأجواء بدأت تقترب تدريجيًا من الطقس الخريفي، بالتزامن مع ظهور السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس، خصوصًا خلال فترات الصباح، وهو ما يساعد على جعل الأجواء أكثر اعتدالًا.

درجات الحرارة المتوقعة


وأوضحت غانم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 31 و32 درجة مئوية، بينما يتراوح متوسط درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي في القاهرة بين 32 و33 درجة مئوية، دون وجود توقعات بحدوث ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة.

متى نشعر بالبرودة؟


وحول موعد الشعور بالبرودة بشكل أوضح، أوضحت المتنبئ الجوي أن الإحساس بالبرودة خلال فترات الليل قد يبدأ بصورة ملحوظة مع منتصف أكتوبر، مشيرة إلى أن ذلك قد يكون مناسبًا للبدء في تغيير الملابس الصيفية إلى الملابس الخريفية، مع اصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

تحذير من الملابس الشتوية


وفي الوقت نفسه، نصحت غانم بعدم التسرع في ارتداء الملابس الشتوية أو الثقيلة خلال الفترة الحالية، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، رغم انخفاضها مقارنة بالفترات الماضية.

وبذلك، تشير مؤشرات الطقس إلى انتقال تدريجي من الأجواء الصيفية إلى الخريفية، مع استمرار الفارق في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، وهو ما يستدعي اختيار الملابس وفقًا لتوقيت الخروج وطبيعة المنطقة.

درجات الحرارة الخريف حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية

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