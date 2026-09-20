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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد غدًا

هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين 21 سبتمبر، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس ليلًا معتدلًا إلى مائل للحرارة رطبًا على أغلب الأنحاء.

وتظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس، فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 31 22

العاصمة الجديدة 32 20

6 اكتوبر 31 20

بنها 30 21

دمنهور 30 21

وادى النطرون 31 20

كفر الشيخ 30 22

بلطيم 30 23

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 30 21

دمياط 29 23

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 33 22

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 29 19

رأس سدر 33 22

نخل 32 17

كاترين 30 15

الطور 32 23

طابا 32 20

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

الاسكندرية 30 23

العلمين 29 21

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 33 19

رأس غارب 34 25

سفاجا 35 25

مرسى علم 35 26

الشلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 36 26

مرسى حميرة 36 27

أبرق 35 26

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 32 22

بني سويف 33 22

المنيا 33 21

أسيوط 34 21

سوهاج 35 23

قنا 39 34

الأقصر 38 26

أسوان 40 27

الوادى الجديد 37 24

أبوسمبل 40 27

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 30

المدينة 45 32

الرياض 42 27

المنامة 38 31

أبوظبى 42 30

الدوحة 38 30

الكويت 43 28

دمشق 34 17

بيروت 30 26

عمان 30 18

القدس 28 18

غزة 29 22

بغداد 40 27

مسقط 32 29

صنعاء 28 12

الخرطوم 41 29

طرابلس 29 23

تونس 31 21

الجزائر 25 17

الرباط 31 17


درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 13

إسطنبول 28 17

إسلام آباد 34 21

نيودلهى 36 25

جاكرتا 35 24

بكين 31 16

كوالالمبور 33 25

طوكيو 26 23

أثينا 31 20

روما 31 17

باريس 23 12

مدريد 32 17

برلين 18 09

لندن 22 13

مونتريال 17 08

موسكو 19 12

نيويورك 21 14

واشنطن 24 17

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 24 12

هيئة الأرصاد الجوية طقس حار شمال البلاد شبورة مائية

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