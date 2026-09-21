شاهد لامبورجيني ريفويلتو تتألق في مظهر "فارس الظلام"

كشفت شركة التعديل «فينوم بلاك» ذات الأصول الإسبانية عن أحدث مشاريعها المبتكرة تحت اسم «فولتورو V1»، والمبني على سيارة «لامبورجيني ريفويلتو» الخارقة.

وتقدم الشركة من خلال هذا المشروع رؤية تصميمية حادة تمنح السيارة الهجينة حزمة هيكلية عريضة بالكامل مع طابع داكن يمنح السيارة حضورًا هجوميًا يذكر بتصاميم «فارس الليل».

حزمة هيكلية عريضة وتفاصيل ديناميكية متطورة

تستعرض «فولتورو V1» حزمة من التعديلات الهيكلية المصنعة من ألياف الكربون، والتي تشمل رفارف جانبية ممتدة تزيد من العرض الإجمالي للمركبة، إلى جانب زوائد هوائية سفلية وعتبات جانبية بارزة.

وتتكامل الواجهة الأمامية مع موزع هواء سفلي حاد ومنافذ تهوية موسعة لتوجيه تدفق الهواء بكفاءة، بينما يبرز في الجزء الخلفي جناح هوائي ضخم وموزع هواء سفلي عريض يعزز القوة الضاغطة والتوازن في السرعات العالية.

وتأتي هذه النسخة استمرارًا لتوجه شركة التعديل في تقديم حزم تصميمية داكنة، على غرار مشروعها السابق على سيارة «فيراري لوتشي».

المحافظة على قوة المحرك الهجين للسيارة الخارقة

تعتمد السيارة المعدلة على المنظومة الميكانيكية القياسية لطراز «ريفويلتو»، والتي تعد أول سيارة خارقة هجينة قابلة للشحن الخارجي تنتجها الشركة الإيطالية بقوة إجمالية تتجاوز 1000 حصان.

وتتكون هذه المنظومة من محرك 12 أسطوانة V12 بسعة 6.5 لتر بتنفس طبيعي، بالإضافة إلى 3 محركات كهربائية وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي التعشيق من 8 سرعات.

توفر هذه المنظومة تسارعًا من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية، مما يمنح مشروع «فولتورو V1» أداءً رياضيًا يتماشى مع التعديلات المظهرية العريضة.