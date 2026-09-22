كيف يصل المصلي للخشوع في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول كيفية تحقيق الخشوع في الصلاة، وسبل التغلب على السرحان أثناء أداء العبادات.

كيف يصل المصلي للخشوع في الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن أول ما ينبغي على المسلم فعله هو الدعاء بأن يرزقه الله الخشوع، مع محاولة التركيز قدر المستطاع أثناء الصلاة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه يمكن للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده لتقليل التشتت، كما يمكنه أن يحرك لسانه بالقراءة والذكر بصوت منخفض يسمع به نفسه، حتى يساعده ذلك على عدم الانشغال والتفكير في أمور أخرى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الخشوع لا يأتي دفعة واحدة، بل هو درجة عالية قد يوفق الله سبحانه وتعالى الإنسان إليها مع الوقت، مؤكدًا أن الاستمرارية في الصلاة والعبادات هي الطريق الأساسي للوصول إلى هذه المرحلة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على أنه لا ينبغي ربط أداء الصلاة بوجود الخشوع، فلا يترك الإنسان الصلاة أو العبادات بحجة عدم الشعور بالخشوع، بل يستمر في أدائها، ومع الوقت والمداومة يرزقه الله الخشوع بفضله وكرمه.