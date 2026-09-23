مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية إصلاح مجلس الأمن وإعادة تنشيط الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

وشدد مدبولي في كلمته في جلسة حول تعزيز أدوات العمل متعدد الأطراف واستعادة السلام ومنع الصراعات على هامش ترؤسه وفد مصر المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة عدم الاستمرار في نهج المعايير المزدوجة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.

وتابع مدبولي:" تكوين مجلس الأمن لم يعد يعكس الحقائق السياسية الراهنة وهناك حاجة ملحة لتوسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة".

وأكمل مدبولي:" دول الجنوب العالمي تتحمل وطأة تكاليف الصراعات حتى عندما لا تكون دولها أطرافا مباشرة فيها".