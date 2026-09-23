أخبار التوك شو| مدبولي: مصر ترفض بشكل قاطع ضم الأراضي الفلسطينية.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الخريفية وفرص الأمطار

مع انكسار موجة الارتفاع في درجات الحرارة، بدأت ملامح التغير في حالة الطقس تظهر تدريجيًا، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بالتزامن مع اقتراب الأجواء من معدلاتها الطبيعية وبدء الإحساس بأجواء فصل الخريف.

كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الأحوال الجوية بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.



6 أشهر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة بشأن السلع| فيديو



وسط تحركات أسعار السلع الغذائية وتغيرات تكلفة الإنتاج، تبرز أهمية تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تحميل أي طرف خسائر كبيرة.

وكشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، تطورات سوق السكر، موضحًا أسباب الخسائر التي تعرض لها المنتج خلال الفترة الماضية، وتوقعاته للأسعار خلال الأشهر المقبلة.



أسعار العيش السياحي والفينو.. شعبة المخابز تكشف حقيقة الزيادة

رغم ارتفاع أسعار الدقيق خلال الفترة الماضية، لا تزال أسعار العيش السياحي والفينو مستقرة دون زيادات جديدة، وفقًا لما أكده خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، الذي أوضح الأسعار والأوزان المطبقة حاليًا، محذرًا أصحاب المخابز من مخالفة التوجيهات المنظمة لبيع المخبوزات.

لا زيادة في أسعار الفينو والعيش السياحي



قال خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار العيش السياحي والفينو لم تشهد أي زيادة حتى الآن، نافيًا حدوث زيادة جديدة في الأسعار خلال الوقت الحالي.



جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. ويكشف تأثير الزعل والتوتر على القلب



في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من حالات الأزمات القلبية والموت المفاجئ، حذر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب القومي، من عدد من العوامل التي قال إنها ترتبط بمشكلات القلب وقد تزيد من مخاطر الوفاة المفاجئة، مطالبًا المواطنين بإعادة ترتيب أولوياتهم والاهتمام بصحتهم النفسية والجسدية.

جمال شعبان يحذر من أسباب الموت المفاجئ



وقال الدكتور جمال شعبان، خلال حديثه ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، إن الموت المفاجئ أصبح من الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثيرين، مشيرًا إلى أن هناك 4 عوامل رئيسية حذر منها، وهي التدخين بكل أنواعه، والتوتر والزعل، وقلة الحركة والسمنة، إلى جانب قلة النوم والنوم في وجود الإضاءة.



تفاصيل واقعة اتهام سيدة للشرطة بالاستيلاء على أموالها وذهبها وحبس زوجها



أثارت مجموعة من الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت خلالها سيدة تتحدث عن واقعة القبض على زوجها وتوجه اتهامات إلى عدد من أفراد الشرطة، تفاعلاً واسعًا، فيما بدأت جهات التحقيق المختصة فحص ما ورد في روايتها للوقوف على مدى صحة الادعاءات التي تضمنتها.

وكشف الكاتب الصحفي يسري البدري، أن السيدة تخضع حاليًا للتحقيق على خلفية ما ذكرته في مقاطع فيديو ومواقع إلكترونية، موضحًا أن التحقيقات تتناول ما تضمنته تلك المقاطع من اتهامات وادعاءات بحق أفراد من رجال الشرطة.



مدبولي: مصر ترفض بشكل قاطع ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الشعب



القى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال القمة المنعقدة حول فلسطين بشأن حل الدولتين على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال رئيس الوزراء، إن السلام بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة اليوم، الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.