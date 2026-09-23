الأوكازيون الصيفي تحت الرقابة.. تخفيضات تصل إلى 50% وتحذير من العروض الوهمية

يمثل الأوكازيون الصيفي فرصة للمستهلكين للاستفادة من تخفيضات على مختلف السلع والمنتجات، وفي الوقت نفسه يساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية ومساعدة التجار على تصريف المخزون، خاصة المنتجات الموسمية.

وأوضح صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين لتحقيق توازن بين مصلحة المستهلك والتاجر، من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة وتحريك حركة البيع والشراء.

تخفيضات تصل إلى 50%

قال صلاح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المشاركة في الأوكازيون اختيارية للمحال والمنشآت التجارية، ولا تقتصر على محال الملابس فقط، وإنما تشمل أنشطة تجارية مختلفة.

وأوضح أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15% و50%، مشيرًا إلى أن العروض الحقيقية تساعد على زيادة المنافسة بين المحال وجذب المستهلكين وتحريك المبيعات.

تصريف المخزون وتحريك المبيعات

وأشار إلى أن الأوكازيون يحقق فائدة مزدوجة، إذ يحصل المستهلك على فرصة للشراء بأسعار أقل، بينما يستفيد التاجر من تصريف المخزون وتحويله إلى سيولة يمكن إعادة ضخها في دورة التجارة.

وأضاف أن هذه الفائدة تظهر بصورة أكبر في المنتجات الموسمية، التي يحتاج التجار إلى تصريفها مع انتهاء الموسم وبدء الاستعداد لموسم جديد.

كيف تتأكد من حقيقة الخصم؟

وعن آليات التأكد من جدية عروض الأوكازيون، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال والمنشآت المشاركة للتأكد من أن التخفيضات حقيقية وليست وهمية.

وأوضح أن الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك ومأموري الضبط القضائي والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، من خلال المرور على المحال والتحقق من حقيقة الخصومات.

الفواتير تكشف السعر الحقيقي

ولفت إلى أن الأجهزة الرقابية تعتمد في التحقق من حقيقة التخفيضات على فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية، إلى جانب مراجعة السعر السابق للمنتج، للتأكد من أن نسبة الخصم المعلنة تعكس تخفيضًا حقيقيًا.

وتؤكد وزارة التموين في ضوابط الأوكازيون ضرورة الإعلان بوضوح عن السعر السابق للسلعة والسعر خلال فترة التصفية، بما يسمح للمستهلك بالتحقق من قيمة التخفيض قبل الشراء.

ويستهدف الأوكازيون الصيفي تحقيق توازن بين توفير فرص شراء بأسعار مخفضة للمستهلكين، وتنشيط حركة التجارة ومساعدة التجار على تصريف المخزون.

ومع تعدد العروض والتخفيضات، تظل الرقابة على الأسعار والتأكد من حقيقة الخصومات من أبرز الآليات لحماية المستهلك وضمان أن تتحول فترة الأوكازيون إلى منافسة حقيقية يستفيد منها الطرفان.