خصومات تصل لـ50%.. دليلك للاستفادة من الأوكازيون الصيفي وتجنب «التخفيضات الوهمية»

مع انطلاق موسم الأوكازيون الصيفي، تتجه أنظار المستهلكين إلى المحال التجارية بحثًا عن فرص حقيقية لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، في ظل عروض وخصومات تعلن عنها مختلف الأنشطة التجارية.

وبينما يمثل الأوكازيون فرصة للمستهلك للحصول على السلع بأسعار مخفضة، فإنه في الوقت نفسه يعد وسيلة للتجار لتصريف المخزون وتحريك المبيعات، خاصة المنتجات المرتبطة بالموسم، إلا أن الاستفادة من هذه العروض تتطلب التأكد من حقيقة التخفيض المعلن وعدم الانسياق وراء نسب خصم قد لا تعكس السعر الحقيقي للمنتج، وهو ما يجعل الرقابة على الأسواق والتأكد من جدية العروض عنصرًا أساسيًا لحماية حقوق المستهلك.

ويمثل الأوكازيون الصيفي أحد المواسم التي تشهد إقبالًا من المواطنين على المحال التجارية، بالتزامن مع إعلان نسب مختلفة من التخفيضات على السلع والمنتجات، والتي قد تصل إلى 50% في بعض العروض.

وأكد صلاح عامر، المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الأوكازيون الصيفي يعد إحدى الأدوات التي تستهدف تنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال إتاحة السلع للمستهلكين بأسعار مخفضة، بالتوازي مع مساعدة التجار على تصريف المنتجات الموجودة بالمخازن وتحريك المبيعات.

وأوضح عامر، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر، مقدم برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الأوكازيون الصيفي عبارة عن تصفية موسمية تنظمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويقوم على تحقيق هدفين متوازيين، أولهما منح المستهلك فرصة للحصول على السلع بأسعار أقل، والثاني دعم حركة البيع والشراء ومساعدة التجار في التخلص من المخزون.

الأوكازيون لا يقتصر على الملابس

وأشار المتخصص في أخبار وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن المشاركة في الأوكازيون ليست إجبارية بالنسبة للمحال والمنشآت التجارية، كما أن نطاقه لا يقتصر على محال الملابس فقط، وإنما يشمل أنشطة تجارية وسلعًا مختلفة.

ولفت إلى أن نسب التخفيضات المعلنة خلال الأوكازيون تتراوح بين 15% و50%، موضحًا أن الخصومات الحقيقية يمكن أن تسهم في زيادة المنافسة بين المحال، إذ تسعى كل منشأة إلى جذب المستهلك من خلال تقديم عروض وأسعار تنافسية.

وأضاف أن الأوكازيون يمثل فائدة مشتركة لطرفي عملية البيع، فالمستهلك يستفيد من انخفاض أسعار السلع، بينما يحصل التاجر على فرصة لتصريف المخزون وتحويله إلى سيولة مالية، يمكن إعادة ضخها مرة أخرى في النشاط التجاري، خاصة بالنسبة للمنتجات الموسمية التي ترتبط بفترة زمنية محددة.

كيف تتأكد من أن الخصم حقيقي؟

وفيما يتعلق بكيفية التأكد من جدية التخفيضات، أكد صلاح عامر أن الأجهزة الرقابية تتابع المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من أن نسب الخصم المعلنة حقيقية وليست مجرد تخفيضات وهمية.

وأوضح أن عمليات الرقابة تشمل جهاز حماية المستهلك، ومأموري الضبط القضائي، والإدارة العامة لشؤون التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم المرور على المحال المشاركة وفحص العروض والأسعار المعلنة.

وأشار إلى أن التحقق من حقيقة الخصم لا يعتمد فقط على السعر المكتوب على واجهة المحل، وإنما يمكن للجهات الرقابية الرجوع إلى فواتير الشراء أو الفواتير الضريبية للتحقق من السعر السابق للمنتج ومقارنته بالسعر المعروض خلال فترة الأوكازيون.

نصيحة للمستهلك قبل الشراء

وبذلك، فإن الاستفادة من الأوكازيون لا تتوقف على ارتفاع نسبة الخصم المعلنة، وإنما ترتبط بالتأكد من السعر الحقيقي للسلعة قبل التخفيض ومقارنته بالسعر الجديد، إلى جانب مراجعة أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء.

ويظل الهدف الأساسي من الأوكازيون هو تحقيق استفادة فعلية للمستهلك، بالتوازي مع تنشيط حركة التجارة وتصريف المخزون، وهو ما يجعل حقيقة السعر قبل الخصم وبعده العامل الأهم في تحديد قيمة العرض بالنسبة للمشتري.