تنكر في ملابس نسائية.. ضبط المتهم في واقعة إنهاء حياة سيدة وإصابة 4 آخرين بقنا

نجحت أجهزة الأمن بقنا، في إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في جريمة قتل سيدة وإصابة آخرين، إثر نشوب خلافات زوجية بقرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص جنوب المحافظة.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات يفيد بمصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص آخرين بطلقات نارية متفرقة، نتيجة مشاحنات واشتباكات مرتبطة بخلافات زوجية بقرية حجازة قبلي.

وعقب وقوع الحادث، جرى تشكيل فريق بحث أمني مكثف لكشف ملابسات الواقعة وتتبع خط سير المتهم الذي حاول الفرار من عدالة القانون، مستخدماً حيلًا تنكرية شملت ارتداء ملابس نسائية للتمويه والإفلات من الأكمنة الأمنية المفروضة.

مكان اختباء المتهم

وأسفرت التحريات المكثفة وجهود رجال الأمن عن رصد وتحديد مكان اختباء المتهم، حيث تم مداهمة موقع تواجده بمدينة قنا الجديدة وضبطه وبحوزته أداة الجريمة، وبحضور الأجهزة المعنية تم التحفظ عليه تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات فورًا للوقوف على الأسباب والدوافع الكاملة وراء ارتكاب الجريمة، وكشف كافة الملابسات المحيطة بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.