قنا.. ضبط 125عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بقنا، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبإشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، قبل تداولها بالأسواق.

وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إن الحملات أسفرت عن ضبط 125 عبوة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتبين وجود تغير في خواصها الطبيعية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

إحكام الرقابة على الأسواق

وأشار القط، إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، في إطار جهود الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمحلات التجارية والمخازن، للتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالسلع أو الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.