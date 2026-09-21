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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لرفع كفاءة الفرق الطبية..صحة قنا تُنظم تدريباً لمسؤولي مكافحة العدوى بالوحدات الصحية

اجتماع صحة قنا
اجتماع صحة قنا
يوسف رجب

 نظم فريق مكافحة العدوى بمديرية الصحة بقنا، تدريباً لمسؤولي مكافحة العدوى بالوحدات الصحية، وذلك بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، في إطار توجيهات الدكتور عصام نبيل محمد، وكيل وزارة الصحة بقنا، وحرص مديرية الشؤون الصحية على رفع كفاءة الفرق الطبية وتعزيز تطبيق معايير مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.
 

أقيمت فعاليات التدريب تحت إشراف الدكتورة أميرة قُللي، مديرة إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، وبمشاركة فريق مكافحة العدوى بالمديرية، بهدف رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة في مجال مكافحة العدوى، وتنمية مهارات العاملين بالوحدات الصحية والقائمين على أعمال مكافحة العدوى، بما يعزز قدرتهم على التطبيق الصحيح للإحتياطات القياسية.

الوقاية الشخصية

وتناول التدريب شرحاً للإحتياطات القياسية لمكافحة العدوى، مع التأكيد على التطبيق الصحيح لإجراءات نظافة وتطهير الأيدي، والإستخدام السليم لمهمات الوقاية الشخصية، والتعامل الآمن مع الأدوات والمخلفات الطبية، والإلتزام بالإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات الصحية المختلفة، بما يُسهم في توفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين والأطقم الطبية والحد من مخاطر انتقال العدوى.

كما تضمن التدريب محوراً خاصاً بتحسين صرف المضادات الحيوية داخل الوحدات الصحية، والتأكيد على أهمية الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية وفقاً للإحتياج الطبي والقواعد والإرشادات المنظمة، مع التوعية بمخاطر الإستخدام غير الرشيد وما قد يترتب عليه من زيادة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

تحديات مكافحة العدوى

وشهد التدريب مناقشات وتبادلاً للآراء حول أبرز التحديات التي تواجه فرق مكافحة العدوى داخل الوحدات الصحية، وسُبل التعامل معها، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لمستوى تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وتحسين الممارسات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، خطة المديرية في تطوير مهارات الكوادر الطبية المختلفة لرفع كفاءتهم الإنتاجية والذي يعود بالفائدة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضرورة تعزيز الإلتزام بإجراءات مكافحة العدوى، إلى جانب ترسيخ مفهوم الإستخدام الرشيد للمضادات الحيوية والحفاظ على فعاليتها.
 


قنا فريق مكافحة العدوى صحة قنا الوحدات الصحية وزارة الصحة أخبار قنا

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