توفى أثناء أداء عمله.. طب بيطرى قنا ينعى مدير إدارة نقادة

نعى الدكتور ماهر سباق، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، والعاملين بالمديرية والإدارات البيطرية بمختلف مراكز المحافظة، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور محمد سعيد، مدير إدارة نقادة البيطرية، الذي وافته المنية اليوم بشكل مفاجئ أثناء قيامه بمهام عمله الميداني واليومي.



وأكدت مديرية الطب البيطرى بقنا، في بيان لها أن الفقيد كان يمثل قامة كبيرة وعملاقاً من عمالقة مهنة الطب البيطري بالمحافظة، حيث كرس حياته لخدمة الثروة الحيوانية والنهوض بالقطاع البيطري في مركز نقادة، مقدماً نموذجاً يتجلى فيه الإخلاص والعطاء حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

وأعرب زملاء الراحل، عن صدمتهم وألمهم لفقدان قامة إدارية ومهنية برزت على مدار سنوات طوال، مشيرين إلى أن الفقيد الراحل ترك بصمة جليلة في كافة مواقع العمل التي شغلها، وكان مثالاً للالتزام والانضباط والحرص التام على صون الصحة العامة وخدمة المواطنين.

نموذج يحتذى فى حسن الإدارة

وأجمع العاملون بالقطاع البيطري بقنا، على أن الفقيد كان نموذجاً يُحتذى به في حسن الإدارة، وحيثيات التعامل الأخلاقي، والتعاون المثمر مع الجميع دون استثناء، إذ تميز بروح الفريق والحرص الدائم على تقديم الدعم والمساندة لزملائه وأبناء مهنته في مختلف الظروف.

واختتمت مديرية الطب البيطري بقنا بيانها، بالدعاء للفقيد الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدمه من عمل صالح وخدمة للوطن، متقدمين بخالص العزاء والمواساة لأسرته وذويه، وداعين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.



