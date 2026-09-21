بعد تبرئته من واقعة نبش المقابر.. أهالي شطورة يهدون عم صابر عمرة لجبر خاطره

في لفتة إنسانية تعكس معدن أهالي قرية شطورة بمركز طهطا في محافظة سوهاج، قرر عدد من شباب القرية تعويض عم صابر، الرجل المسن البالغ من العمر 87 عامًا، عن الأذى النفسي والاجتماعي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية، بإهدائه عمرة شاملة التكاليف.

وذلك عقب تبرئته من الواقعة التي أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وهي نبش قبور القرية.

ماذا حدث؟

عاش أحمد أحمد محمد، الشهير بين أهالي القرية باسم «صابر اللقلق»، وحيد أبويه، سنوات طويلة في العمل بمجلس ومدينة طهطا قبل خروجه إلى المعاش، ولديه 10 أبناء، 5 أولاد و5 بنات.

وكان قد تداول مقطع فيديو لعم صابر داخل المقابر بالقرية، قد أثار حالة من الاستياء والجدل، بعدما ظهر خلاله أثناء قيامه بأعمال أثارت تساؤلات بين الأهالي، قبل أن تبدأ الجهات الأمنية المختصة في فحص الفيديو والوقوف على حقيقة الواقعة وملابساتها.

وبعد انتهاء أعمال الفحص وتبرئة عم صابر من الواقعة، عبّر أهالي القرية عن استيائهم مما تعرض له الرجل المسن من ضغوط وأذى نفسي واجتماعي، خاصة أنه كان يقوم، وفقًا لما ذكره الأهالي، بأعمال تنظيف ورفع القمامة من منطقة المقابر.

ومن باب جبر الخواطر ورد الاعتبار، قرر شباب القرية أن تكون مكافأتهم لعم صابر رحلة إلى الأراضي المقدسة، متمنين له عمرة مباركة يتقبلها الله منه.

ووجه أهالي شطورة رسالة لعم صابر قائلين:" مبروك يا عم صابر.. صبرت ونلت"، مؤكدين أن ما قدموه له يأتي تقديرًا لسنوات عمره وحسن سيرته بين أهالي القرية، ورغبة في إدخال الفرحة إلى قلبه بعد ما مر به من محنة.