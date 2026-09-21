حريق يلتهم محتويات شقة بالطابق الثالث في سوهاج

شهد شارع الحرية بمحافظة سوهاج، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد العقارات؛ ما أسفر عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

ماذا حدث؟

كانت الأجهزة المعنية بمحافظة سوهاج قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بأحد المنازل الكائنة بشارع الحرية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، برفقة الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسيطرة على النيران.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الشقة محل الحريق مملوكة للمواطن محمد ص. م، وأن النيران اندلعت بداخلها، ما أدى إلى احتراق عدد من محتوياتها، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات أو حالات اختناق بين سكان العقار أو المارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، بمشاركة عدد من الأهالي، من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار أو وصول النيران إلى الشقق المجاورة، وسط حالة من الحذر بين الأهالي عقب تصاعد الأدخنة من موقع الحريق.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الانتهاء من أعمال التبريد، للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، كما تم فحص موقع الحريق للوقوف على حجم الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتويات الشقة.

وتواصل الجهات المختصة أعمالها للوقوف على ملابسات وأسباب اندلاع الحريق، وتحديد مصدره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.