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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يوجه بتكثيف الاستعدادات لاستضافة دورة الألعاب البارالمبية الوطنية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

وجه محافظ سوهاج اللواء طارق راشد، بتكثيف الاستعدادات لاستضافة فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الوطنية الشعبية، المقرر تنظيمها بالمحافظة خلال شهر ديسمبر المقبل بمشاركة جميع محافظات الجمهورية.

وفي هذا الإطار، عقدت لجنة التحضير والتنظيم لاستضافة فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الوطنية الشعبية اجتماعها الأول، اليوم، برئاسة الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبحضور محمد أبو العجب، مسئول شئون الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة، وممثلي الجهات المعنية أعضاء اللجنة، لبحث الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستضافة فعاليات البطولة التي تنظمها اللجنة البارالمبية المصرية في مختلف الألعاب.

ونقل الدكتور محمد حلمي، تحيات محافظ سوهاج لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية تكامل جهود جميع الجهات المشاركة وسرعة تنفيذ المهام والتكليفات المحددة، مع استمرار التنسيق وتبادل البيانات والمعلومات خلال الفترة المقبلة، بما يضمن جاهزية المحافظة لاستضافة فعاليات البطولة.

وقال السكرتير العام المساعد، أن الإجتماع تناول إعداد تصور مبدئي متكامل للبطولة، يشمل برنامج المنافسات وأماكن الإقامة ووسائل النقل والتأمين والرعاية الطبية وخدمات الإسعاف، فضلًا عن التنسيق مع اللجنة البارالمبية المصرية لتوزيع الأدوار والاختصاصات بين الجهات المختلفة، وبحث آليات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وأضاف أن الاجتماع ناقش حصر المنشآت والصالات والملاعب الرياضية المقترح إقامة المنافسات بها، وبيان مدى جاهزيتها ومتطلبات الإتاحة، وتحديد الألعاب التي يمكن استضافتها وفق الإمكانات المتاحة، إلى جانب حصر الطاقة الفندقية وأماكن الإقامة المناسبة للوفود المشاركة، لافتاً إلى أن الاستعدادات شملت إعداد خطة إعلامية وترويجية متكاملة للبطولة، واقتراح الشعار والهوية البصرية الرسمية، والتنسيق مع الجهات السياحية لإعداد برنامج مناسب للوفود للتعريف بالمقومات السياحية للمحافظة، فضلًا عن إعداد خطط الأمن والسلامة والطوارئ وإدارة الأزمات، والتأكد من جاهزية المرافق والخدمات، تمهيدًا لرفع تصور عاجل بنتائج أعمال اللجنة والاحتياجات والتوصيات اللازمة للتنفيذ.

وفي سياق متصل، تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمساحة 14 ألف متر مربع بعدد من قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج بشأن سرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق.

وأوضح المهندس حاتم عمر، مدير عام الطرق بالمحافظة، أن الأعمال تشمل تفرعات سلامون وأم دومة وتفرعات الحلاقي، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الموقع في الثالث من أغسطس الماضي، وتجرى حاليًا أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد بأربعة أشهر.

محافظ سوهاج اللواء طارق راشد دورة الألعاب البارالمبية الوطنية الشعبية

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