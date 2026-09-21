رفع 250 طن قمامة ومخلفات خلال حملة نظافة مكبرة بإدفا في سوهاج

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة العامة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حملة نظافة مكبرة بقرية إدفا، استهدفت رفع المخلفات والتراكمات وتحسين مستوى النظافة بالقرية.

ماذا حدث؟

وأسفرت الحملة عن رفع ما يقرب من250 طنًا من القمامة والمخلفات من منطقة نجع الشمندي وأولاد نصير، على مساحة تبلغ نحو 3 كيلومترات من أملاك الدولة، بجوار مجمع المدارس ووسط الكتلة السكنية، حيث تم رفع ونقل المخلفات والتراكمات إلى الأماكن المخصصة لها بالجبل الغربي .

وشدد المحافظ على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وتجمعات القمامة بمختلف المراكز والمدن والقرى، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية، والعمل على الارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يحقق رضا المواطنين.