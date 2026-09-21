أسوان بشبابها أجمل.. المحافظ يشيد بجهود المواطنين في مبادرات التجميل

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمبادرات التطوير والتجميل التى ينفذها مواطنى وأهالى أسوان داخل مختلف الأحياء والمناطق السكنية بمشاركة مجتمعية متميزة ، مؤكداً على أن محافظة أسوان تواصل تقديمها لأوجه الدعم لتنفيذ هذه المبادرات الهادفة لتكثيف جهود النظافة العامة ، وذلك تحت مظلة مبادرة «أسوان بشبابها أجمل»، بما يسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

جدارية جمالية بأبو الريش.. مشاركة شبابية ومجتمعية فى تجميل المناطق السكنية

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة بتوفير المواد الخام اللازمة لتنفيذ جدارية جمالية بسور مزلقان كلية الهندسة بمنطقة أبو الريش، والتى قام بتصميمها وتنفيذها شباب وأهالى المنطقة، فى نموذج متميز للمشاركة المجتمعية واستثمار الطاقات الشبابية فى تجميل البيئة المحيطة وإضفاء لمسة جمالية على المناطق السكنية ، ويتم تنفيذ مختلف الأعمال بالتنسيق مع الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بقيادة المهندس أحمد حلفاوى ، وبمتابعة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء .

أعمال نظافة وتمهيد طرق وصيانة للإنارة بقرية غرب أسوان

وفى قرية غرب أسوان، تم متابعة أعمال إزالة الحشائش الضارة داخل حرم مستشفى غرب أسوان، بجانب تمهيد الطرق بنجوع الجرانيس والمعوضاب والمداب، وذلك عقب رفع نواتج الحفر الناتجة عن أعمال تركيب كابلات الكهرباء، مع متابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة الإنارة للأعمدة ومحولات الإنارة بنطاق القرية.

إستكمال مبادرات التجميل والتشجير بأبو الريش.. وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة مصادر الخطورة



وفى قرية أبو الريش بحرى، تم إستكمال أعمال مبادرة التجميل والنظافة والتشجير بالقرية، بحضور محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، مع متابعة أعمال صيانة أعمدة ومحولات الإنارة بنجع الشيمة وبجوار كلية الهندسة والحجعلاب والخطارة، فضلاً عن إزالة عمود إنارة آيل للسقوط بمنطقة الشادر الجديد بالشيمة، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وادى كركر.. رى الأشجار وتمهيد التربة ورفع كفاءة الإنارة

كما شملت الجهود بقرى وادى كركر متابعة أعمال رى الأشجار وتمهيد التربة للزراعة، مع إستمرار أعمال صيانة وإنارة الأعمدة وتركيب الكشافات بعدد من القرى، بما يدعم جهود التوسع فى المساحات الخضراء وتحسين المظهر العام.

حملات مكبرة بحى شرق.. رفع تراكمات القمامة بالتعاون مع المجتمع المدنى

وفى نطاق حى شرق المدينة، تم متابعة أعمال صيانة وإنارة الأعمدة بمنطقة خور عواضة، بالتوازى مع تنفيذ حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وتنفيذ أعمال النظافة العامة، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، فى إطار دعم المشاركة المجتمعية فى تحسين البيئة والحفاظ على نظافة المناطق السكنية.

حى جنوب.. إزالة تعديات فى المهد وتكثيف أعمال النظافة والإنارة

وفى نطاق حى جنوب، تم إزالة وإيقاف حالة تعدٍ فى المهد على أراضى أملاك الدولة خلف الإسكان المميز، مع متابعة أعمال صيانة الإنارة بمناطق غرب سهيل والعقاد، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة بنطاق الحى، بما يدعم جهود الحفاظ على أراضى الدولة وتحسين مستوى الخدمات.

حى غرب.. رفع الإشغالات ومواجهة مخالفات البناء وعربات النباشين

وفى حى غرب المدينة، تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات والتحفظ على عربات الكارو الخاصة بالنباشين، مع إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص ومصادرة مواد البناء بشوارع البركة وعباس فريد، وذلك فى إطار جهود تحقيق الإنضباط ومنع الممارسات العشوائية والمخالفات التى تؤثر على المظهر الحضارى.

الصداقة الجديدة.. مواجهة التعديات والنظافة وتطهير شبكة الصرف الصحى

وفى حى الصداقة الجديدة، تم إيقاف أعمال مبانٍ وتعديات فى المهد، بالتوازى مع رفع تراكمات القمامة وتنفيذ أعمال النظافة العامة، فضلاً عن تطهير شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالحى بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى الحفاظ على كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسوان بشبابها أجمل.. شراكة مجتمعية لتحسين جودة الحياة والمظهر الحضارى

وتأتى هذه الجهود المتكاملة فى إطار توجه محافظة أسوان لتعزيز المشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل، والاستفادة من طاقات الشباب والأهالى فى تنفيذ المبادرات البيئية والجمالية، بالتوازى مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ومواجهة التعديات ومخالفات البناء، بما يدعم مستهدفات مبادرة «أسوان بشبابها أجمل» فى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضارى لمختلف الأحياء والمناطق السكنية.