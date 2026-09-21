محافظ أسوان يتابع بدء تركيب اللوحات المعدنية وإنشاء قاعدة بيانات لعربات الحنطور

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج التنسيقات المسبقة بين أجهزة المحافظة ومالكى عربات الحنطور، بالتعاون مع مسئولى غرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، والتى أثمرت عن البدء فى تركيب اللوحات المعدنية وإنشاء قاعدة بيانات محكمة ومتكاملة لعربات الحنطور .

وتم ذلك بإشراف من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبحضور عدد من مالكى عربات الحنطور ، وبمتابعة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة محمد محمود ربيع ، ونجار عبد الرحمن نواب رئيس المدينة، ومسئولى النقل البطىء .

قاعدة بيانات موحدة.. وتنظيم شامل لمنظومة الحنطور

ويأتى ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لإعادة تنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بالمناطق السياحية، بما يحقق الإنضباط ويرتقى بالمظهر الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، مع العمل على توفير فرص متكافئة لجميع أصحاب وسائقى العربات، من خلال توحيد منظومة الترقيم والأكواد والتراخيص ، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعربات، فضلاً عن تحديد التعريفة المقررة لخطوط السير المختلفة بالمناطق السياحية.

ضوابط محددة ومحكمة للحركة والوقوف.. ومنع التكدسات أمام المراسى السياحية

وشدد المهندس عمرو لاشين على أهمية الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لحركة ووقوف عربات الحنطور أمام المراسى السياحية، وعدم السماح بالتواجد أو الوقوف بصورة عشوائية، بما يسهم فى منع التكدسات وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر العام للمناطق السياحية، خاصة فى المواقع التى تشهد كثافات مرتفعة من الأفواج والزائرين.

إستكمال التراخيص وتركيب الأكواد واللوحات.. وإلتزام بخطوط السير والتعريفة



وأكد محافظ أسوان على ضرورة إستكمال جميع الإجراءات الخاصة بترخيص عربات الحنطور وتركيب الأكواد واللوحات المعدنية المرقمة، مع الإلتزام الكامل بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة لكل خط، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أصحاب وسائقى العربات، ويمنع أى ممارسات عشوائية أو مخالفات تؤثر على انتظام المنظومة السياحية.

قيادة مرخصة.. ومنع الأطفال من قيادة عربات الحنطور

كما تم التأكيد على أن تكون قيادة عربات الحنطور بواسطة السائق المرخص له فقط ، مع عدم السماح للأطفال بقيادة العربات، والتشديد على ضرورة الإلتزام باشتراطات التشغيل والسلامة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين والزائرين وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة .

النظافة والمظهر الحضارى.. وإهتمام خاص بنظافة الشوارع

وشملت الضوابط التأكيد على الإهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضارى لعربات الحنطور، من خلال توفير وإستخدام الأدوات المخصصة للحفاظ على نظافة الشوارع أثناء تشغيل الأحصنة، وفى مقدمتها البامبرز الخاص بالأحصنة، مع منع إلقاء بقايا الأطعمة أو المخلفات بالشوارع والميادين، بما يحافظ على البيئة ويرتقى بالمظهر الجمالى للمناطق السياحية.

سلوك حضارى مع السائحين.. أصحاب الحنطور سفراء لأسوان

كما تم التشديد على ضرورة التعامل الحضارى واللائق مع الزائرين من مختلف الجنسيات والأفواج السياحية، بإعتبار سائقى وأصحاب عربات الحنطور من العناصر التى تتعامل بصورة مباشرة مع السائحين، وهو ما يحملهم مسئولية مهمة فى نقل الصورة الحضارية المشرفة عن أسوان وأهلها، والمساهمة فى تعزيز التجربة السياحية للزائرين .

تنظيم المنظومة.. للحفاظ على هوية أسوان السياحية

وتستهدف هذه الإجراءات وضع منظومة متكاملة ومنظمة لعربات الحنطور بالمناطق السياحية، تجمع بين تحقيق الإنضباط وتكافؤ الفرص لأصحاب العربات، والحفاظ على النظافة والمظهر الحضارى والسيولة المرورية، إلى جانب الإرتقاء بمستوى التعامل مع السائحين، بما يدعم الصورة السياحية المتميزة لمحافظة أسوان كإحدى أهم المقاصد السياحية فى مصر.

