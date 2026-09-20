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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ أسوان: نحدد المناطق المستهدفة في "إيد واحدة" وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة نسقت بشكل كامل مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي استعدادًا لانطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة"، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وقواعد بيانات المستفيدين واحتياجاتهم.

وأوضح لاشين، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن تحديد المناطق المستهدفة يتم وفقًا للاحتياجات الفعلية للأسر، وليس بناءً على الخدمات المتاحة، مشيرًا إلى تنوع الدعم بين المساعدات الغذائية، والملابس، والحقائب المدرسية، والكراتين الغذائية وغيرها من أوجه المساندة التي تلائم احتياجات كل أسرة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة أعدت استراتيجية للعمل الأهلي بمشاركة أكثر من 500 جمعية أهلية، لرصد الاحتياجات التنموية جغرافيًا وقطاعيًا، مؤكدًا أن جميع مناطق المحافظة، ومنها نصر النوبة وكوم إمبو وإدفو ودراو، تحظى بالاهتمام ذاته وفقًا لاحتياجاتها.

محافظ أسوان التضامن الاجتماعي مبادرة أيد واحدة

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