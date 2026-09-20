نبيلة مكرم: «إيد واحدة» تستهدف تلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا في قرى الصعيد

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المرحلة الثالثة من مبادرة "إيد واحدة" تستهدف التوسع في تقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن محطة أسوان تمثل المحطة الثامنة للمبادرة في محافظات الصعيد.

وقالت “مكرم”، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن اختيار القرى المستهدفة يتم وفقًا لاحتياجات المواطنين التي يرصدها المتطوعون ميدانيًا، موضحة أن المبادرة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل المواد الغذائية، والمساعدات الطبية، والعيادات المتنقلة، والأدوات المدرسية، بالتعاون مع 12 مؤسسة من أعضاء التحالف.

وأوضحت أن تجربة المبادرة في محافظات الصعيد أسهمت في تكوين خبرات متراكمة حول طبيعة احتياجات كل قرية، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع المواطنين وإشراك الشباب في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية.