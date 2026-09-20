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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد عينات مساعدات «أيد واحدة» قبل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية..شاهد

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

 تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، برفقة السفيرة نبيلة مكرم الرئيس التنفيذى للأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عينات من المساعدات الغذائية والعينية التي سيتم توزيعها على المستفيدين بنظام طرق الأبواب للتأكد من مطابقة بياناتهم ، مع قواعد البيانات الموحدة للتحالف ومؤسساته الأعضاء ، والتى تستهدف تعزيز جهود الحماية الإجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستهدفة وذلك فى إطار فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة " أيد واحدة " .

المحافظ يشيد بجهود التحالف الوطنى فى تعزيز مظلة الحماية الإجتماعية

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالجهود التى يبذلها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أهمية إستمرار التعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر إحتياجاً، بما يعزز من مظلة الحماية الإجتماعية ويحقق مردوداً إيجابياً على حياة المواطنين.

جهود متنوعة

دعم المحافظة الكامل لجهود التحالف الوطنى ومؤسسات العمل الأهلى
وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة جاهزة لتقديم كامل الدعم لمؤسسات العمل الأهلى، لتعزيز جهود الحماية والرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.


مرافقى المحافظة والتحالف لعينات المساعدات الغذائية والعينية
ورافق محافظ أسوان والرئيس التنفيذى للأمانة الفنية كل من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، والدكتور حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، فضلاً عن عمرو مجدى مدير البرامج والمبادرات القومية بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، ولؤى حسين الطحطاوى مسئول فروع التحالف بالمحافظات ، وولاء سعد عرفة مستشار المحافظ للمبادرات التنموية والمجتمعية . 


 

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